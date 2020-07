Tchad : « Les dépenses ont été exécutées avec orthodoxie », selon le ministre des Finances

Le ministre d’Etat Kalzeubé Payimi Deubet a dirigé ce 14 juillet, la réunion consacrée aux régies financières. Huit ministres dont les départements respectifs sont pourvoyeurs des recettes publiques ainsi que les responsables de toutes les régies financières ont pris part à cette rencontre d’évaluation des recettes publiques allant de janvier à juillet 2020.

Nous avons fait le point des recettes et des dépenses du 1er janvier au 10 juillet 2020. En termes de recettes, l’essentiel des régies, malgré la pandémie, ont atteint leur objectif. Il faut se féliciter mais les efforts doivent être maintenus. Surtout que les conséquences de la pandémie et la saison de pluie qui se pointent. Nous avons examiné les dépenses, ils ont été exécuté avec orthodoxie, avec minutie et beaucoup de sérieux. Une bonne maitrise des dépenses.

Ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin