Tchad : les cinq sujets d’actualité sur le football tchadien

Sports – Ce dernier temps, le football tchadien connait une impasse : retrait de la délégation de pouvoirs à la FTFA, suspension du championnat et autres. Dans l’attente d’un éventuel retour à la normale, voici les cinq faits majeurs de l’heure.

Reprise du championnat

Prévu pour le samedi 6 février, le championnat de la Ligue de football de N’Djamena est repoussé pour le 17 du même mois. Un report notifié aux clubs par le président de la Ligue de football de N’Djamena, Ahmed Maina Ahmed. Aucune raison n’a été avancée par la Ligue pour justifier cet ajournement.

Trois clubs boudent

Selon nos informations, le champion du Tchad, Gazelle FC et deux autres clubs refusent de participer au championnat. Ils justifient leur réticence par le retrait provisoire de la délégation de pouvoirs à la Fédération tchadienne de football association (FTFA) par le ministère des Sports. « Nous n’allons pas jouer un championnat où le titre n’aura pas de valeur », argumentent-ils.

Grève des arbitres

Les arbitres sont aussi mécontents. Depuis quelque jours, un groupe d’entre eux refusent de reprendre l’entrainement. Cela pour réclamer leur part du fonds Covid-19. Selon ces derniers, seulement 13 de leurs confrères auraient reçu 150 000 francs CFA. Contacté à ce sujet, le département arbitral de la Fédération tchadienne de football association n’a pas souhaité répondre.

Fin de l’ultimatum du ministère à la FTFA

En décembre dernier, le ministère des Sports a retiré provisoirement la délégation de pouvoirs à la FTFA. Ce retrait est pour trois mois et prend fin en mars. Si aucun compromis n’est trouvé entre le ministère et la FTFA dans l’intervalle de temps restant, le retrait sera définitif et la Fédération encourt le risque d’être dissoute.

Tchad – Namibie

Fin mars, les Sao recevront la Namibie à N’Djamena. Un match qui s’inscrit dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022). Pour certains observateurs, il est probable que l’équipe nationale manque cette rencontre. Ils justifient cette hypothèse par la situation actuellement : la Fédération et le ministère des Sports sont à couteaux tirés, la reprise du championnat est incertaine…