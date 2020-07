Tchad : les associations du Logone Occidental remercient la Première Dame

SOCIETE – Dans un communiqué signé le 23 juillet, le réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental (R.A.P.C.L.O) remercie la Première dame pour ses œuvres sociales.

Le réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental (R.A.P.C.L.O), félicite la Première dame Hinda Deby Itno pour ces réalisations dans leur province. Notamment, la dotation en panneaux et pompes solaires, des châteaux d’eaux et des moulins.

Le réseau exprime son soutien indéfectible à la Première dame pour ces actions et réalisations en faveur du développement et de l’émergence de la Femme tchadienne.

Enfin, il invite les Tchadiens et les partenaires extérieurs à soutenir la Première dame Hinda Deby Itno et la fondation Grand cœur dans leurs œuvres.