Tchad : les agents de l’Etat renforcent leurs capacités en traitements comptables et décaissements

Le ministère de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale organise du 07 au 11 septembre un atelier de renforcement des capacités sur les techniques de traitements comptables et de décaissements des bailleurs de fonds.

Cet atelier de formation s’inscrit dans le cadre d’une série événementielle d’apprentissage initié par le régisseur du devis programme pluriannuel du projet ”Consolidation des Acquis des Services de l’Ordonnateur National” ( CASON ) en vue de renforcer les capacités des agents du ministère de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale (MEPDCI). Il s’agit spécifiquement de maîtriser les particularités des comptabilités que présentent les projets financés par les bailleurs de fonds et les spécificités liées aux audits de ces projets de développement par rapport à l’audit classique.

Cinq jours durant, ces agents vont se familiariser avec la comptabilisation intégrale de tous les fonds reçus par les projets. Le contrôle de gestion, la comptabilité analytique, l’aperçu sur les ajustements budgétaires et l’aperçu sur la comptabilité de projet et programme sont quelques modules autour desquels les échanges vont être portés.

Pour la directrice générale adjointe du MEPDCI, Royoumta MADINGUE, cette formation traduit l’engagement de son département en faveur d’un dispositif plus cohérent et opérationnel visant à renforcer les capacités des acteurs nationaux et à identifier les interventions stratégiques et prioritaires à mener en matière de gestion de l’aide. « Cette formation marque le début d’une série de formation, en droite ligne avec la redynamisation de la plateforme de gestion de l’aide. Cet outil, basé sur la technologie web, développe les compétences des gouvernements en matière de prévision et de traçabilité de l’aide publique au développement », ajoute Royoumta MADINGUE.

