Tchad : « L’ensemble des régies se sont bien comportées en matière de maîtrise des dépenses et recettes », Tahir Hamid Nguilin

Le Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a dirigé ce 24 décembre la dernière réunion consacrée aux recettes et dépenses du trésor public de l’année 2020.



Le chef de département des finances et du budget Tahir Hamid Nguilin a relevé que la dernière réunion bimensuelle de l’an 2020 a fait le point global des recettes et dépenses.« L’ensemble des régies se sont bien comportées en matière de maîtrise des dépenses et recettes », se réjouit-il.

Le ministre a aussi assuré que tous les chantiers inachevés et travaux aux arrêts ont démarré suite aux récentes tournées du chef de l’État dans le Tchad profond. Le Président de la République, Idriss Deby Itno avait en effet ordonné la reprise de tous les chantiers inachevés et travaux aux arrêts.



Le ministre des Finances et du Budget a indiqué que la plupart des chantiers ont démarré et d’autres le seront très bientôt. Les entreprises adjudicataires des marchés ont été payées, a-t-il précisé.

Source ministère des Finances et du budget