Tchad : le gouvernement lance des travaux d’élaboration des guides en légistique et documents administratifs

La cérémonie de lancement des travaux d’élaboration des guides en légistique et documents administratifs, a lieu ce mercredi 29 décembre à l’amphithéâtre de l’Ecole nationale de l’administration (ENA).

Le directeur général de l’ENA Senoussi Hassana Abdoulaye, dans son mot de bienvenue, a indiqué que les services publics éprouvent des difficultés a élaborer des documents et des textes de qualité faute parfois de qualifications et compétences et surtout en raison de l’absence de documents de référence qui fixent des principes, des règles, des méthodes, des directives et des orientations claires à suivre. Le projet ci est né depuis un an et l’idée est de remédier à ce manquement. Aujourd’hui, s’en réjouit-il, le projet devient une réalité. “Nous rêvons d’une administration publique tchadienne moderne et performante en mesure de répondre aux besoins de plus en plus exigeants des administrés. Comme nous le savons, nos services publics communiquent et mettent en œuvre les missions d’intérêt général à travers des documents administratifs et des textes normatifs. La qualité des prestations fournies aux usagers des services publics dépend de la qualité des documents et des textes produits“, ajoute-t-il.

“L’ENA se réjouit également de participer à la mise en œuvre de ce projet qui est une volonté affirmée des plus hautes autorités de la République d’arrimer les missions d’intérêt général avec les besoins légitimes et de plus en plus accrus des populations que nous servons“, conclut le DG de l’ENA.

La Secrétaire Générale adjointe du Gouvernement, madame Rachelle Oualmi Bairra qui a lancé les travaux, a relevé que les documents administratifs et les textes normatifs produits par les services et institutions de l’État sont de qualité de plus en plus critiquable.

“La mauvaise qualité des documents administratifs et des textes normatifs est due parfois au manque de qualification des agents publics, à leur méconnaissance et/ou ignorance des règles, techniques et méthodes de conception, d’élaboration et de rédaction des documents et des textes“, souligne-t-elle. Alors que sous d’autres cieux, pour mieux communiquer et assurer une meilleure mise en œuvre des missions d’intérêt général, les administrations se dotent des outils de référence qui donnent des directives et orientations claires aux agents de l’État.

Au Tchad, l’absence des documents de référence dans les domaines de la légistique et de la rédaction administrative laisse libre cours à des insuffisances et lacunes et parfois des dérives qui préjudicient gravement la qualité des prestations de nos services et peut nuire les relations que notre administration entretient avec les usagers, déplore madame Rachelle Oualmi Bairra.

Cette situation est une préoccupation majeure pour les autorités de la République et elle ne peut résister à leur volonté de disposer d’une administration moderne et performante, à même de donner satisfaction aux besoins des concitoyens. “C’est en réponse à cette préoccupation que le Gouvernement, conformément à sa mission, entend doter les services publics des documents de référence dans les domaines de la légistique et de la rédaction administrative et d’une charte graphique pour l’administration publique tchadienne sous l’impulsion des plus hautes autorités“, a-t-elle notifié.

Le Secrétariat Général du Gouvernement en s’appuyant sur l’ENA, conduit depuis plus d’un an ce projet qui vise à harmoniser et à adopter pour l’ensemble des services et institutions, les principes, règles, techniques et méthodes de conception, d’élaboration, de rédaction et de mise en vigueur des textes à caractère normatif mais également des documents administratifs.