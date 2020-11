Tchad : le “Young Ambassador” Adam Ismaël reçu par la Première dame

la Première dame du Tchad Hinda Deby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur a reçu en audience, mardi 24 novembre au palais présidentiel, le “Young Ambassador” de l’entrepreneuriat.

Cette rencontre, tenue en présence de quelques membres de la Fondation Grand Cœur a permis à Adam Ismaël de présenter le concept du jeune Ambassadeur de l’entrepreneuriat durable au Tchad et l’ensemble des défis à relever.

Il a donné des éclaircissements sur sa mission d’ambassadeur, son plan d’action et a formulé quelques recommandations pour la construction d’un écosystème entrepreneurial jeune fort et serviable.



La Première dame, pour sa part, a donné des idées et orientations pour permettre à l’équipe du “Young Ambassador” d’accomplir sa mission avec efficacité et de manière inclusive.

“Je suis vos actions de par les médias, surtout sociaux. Je vous félicite et vous encourage dans la sensibilisation, la conscientisation et la mobilisation des jeunes pour contribuer efficacement à la création des emplois et des richesses. C’est cela aussi le rôle d’un ambassadeur“, a déclaré Hinda Deby Itno.

Adam Ismaël a conclu qu’un agenda commun des activités entrepreneuriales entre son équipe et la Fondation Grand Cœur sera soumis très bientôt à l’appréciation de la Première dame du Tchad.