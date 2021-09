Tchad : le tricolore national auréolé au FESMMA 2021

Deux prix ont été décernés à des artistes tchadiens lors du Festival de la mode et du mannequinat africain 2021 (FESMMA), qui s’est déroulé du 12 au 14 septembre, à Cotonou au Bénin.

Il s’agit des prix : meilleur jeune styliste africain et meilleur mannequin africain au FESMMA 2021. Respectivement remportés par Kwoyabe Sylvie et Ronelyam Syam Grâce. La présentation de ces prix a été faite par la maison de mode Syelegance, le 18 septembre, au Musée national.

L’apport de Syelegance à ce couronnement est relevé. ” Syelegance fashion est une maison de mode qui se base sur le pagne, en vogue dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et Australe, pour concevoir les habits pour les femmes, les hommes, les enfants, les couples pour leurs cérémonies. En adoptant cette tendance au Tchad, nous valorisons notre culture et cherchons à conserver à travers elle, l’identité de la femme tchadienne”, fait remarquer sa promotrice, Kyowabe Sylvie. Elle annonce la création d’une école de mode pour former et promouvoir les talents d’ici et d’ailleurs.

La ministre de la Culture, Achta Djibrine Sy, a pour sa part, demandé à la maison Syelegance de continuer à valoriser la culture tchadienne en donnant une touche particulière à la mode. Car, pour Achta Djibrine, il est difficile d’identifier un tchadien par son habillement.

Les deux lauréats ont, de leur côté, réitéré leur volonté à se ”battre pour monter très haut le tricolore tchadien”.