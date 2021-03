Tchad : « Le taux d’accès à l’eau potable a été significativement relevé », Tahani Mahamat Hassan

La ministre de l’Hydraulique rurale et urbaine, Tahani Mahamat Hassan, a fait une déclaration hier dimanche, relative à la célébration de la journée mondiale de l’Eau qui est célébrée ce 22 mars. « La place de l’eau dans nos sociétés, comment la protéger ? » est le thème retenu pour cette édition.

Chaque année, le Tchad se joint à la communauté internationale pour célébrer le 22 mars, la « Journée mondiale de l’eau ». Elle a été adoptée le 22 décembre 1992 par L’Assemblée générale des Nations unies, et célébrer à compter de l’année 1993, conformément aux recommandations de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED).

Dans sa communication, la cheffe du département en charge de l’hydraulique urbaine et rurale a relevé que l’importance de l’eau dans les sociétés n’est plus à démontrer, car elle est, selon la ministre, utilisée pour la consommation humaine, l’agriculture, l’élevage, l’industrie et le tourisme.

« Par conséquent, sa gestion est capitale, c’est pourquoi le thème de cette année nous recommande de ne pas minimiser la place de l’eau dans notre vie et nous interpelle tous à sa protection. Cette journée a pour objectif non seulement d’attirer l’attention du monde sur l’importance de l’eau mais aussi de mettre l’accent sur sa gestion rationnelle qui est la clé du développement durable. Le contexte dans lequel nous célébrons cette année la Journée est fortement marqué par la pandémie à Coronavirus (Covid-19) qui sévit depuis plus d’une année dans le monde », déclare-t-elle.

Pour ce qui concerne le Tchad, le taux d’accès à l’eau potable a été significativement relevé, indique la ministre.

Rappelons que les Etats sont invités à célébrer ce jour selon les contextes nationaux, à travers des actions de sensibilisation du public à l’importance de l’eau, par des publications, de diffusion de documentaires, d’organisation des conférences, des tables rondes, des séminaires et d’expositions liés au thème de la journée.