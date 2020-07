Tchad : le système d’alimentation en eau potable d’Amdjarass renforcé par la STE

PROVINCES – Une délégation de la société tchadienne des eaux a inauguré ce samedi 25 juillet, une bâche d’eau de 300 mètres cube pour renforcer deux châteaux d’eau existants pour la ville d’Amdjarass.



Dans le cadre de sa mission, le staff de la Société tchadienne des eaux (STE) conduit par la directrice générale Koubra Hisseine Itno s’est rendu dans la province de l’Ennedi Est pour rendre opérationnel les châteaux d’eau.

Au total, deux châteaux d’eau de 25 mètres cube chacun et une bâche d’environ 300 mètres cube situés dans les ouadi, derrière les montagnes d’Amdjarass sont destinés à ravitailler la ville en eau potable. Les deux châteaux ont été construits depuis une décennie et viennent d’être renforcés avec une bâche en vue de couvrir toute la ville.

Cette mission d’extension des travaux d’approvisionnement en eau potable au centre et Nord du Tchad conduite par Koubra Hisseine Itno est intervenue après les études géophysiques effectuées par un cabinet d’expertise en vue de renforcer le système d’alimentation en eau potable dans cette localité considérée une zone socle.

La directrice générale de la STE a reconnu que la population d’Amdjarass éprouve beaucoup de difficultés en terme d’accès à l’eau potable. C’est dans ce contexte que sa société a entrepris de vastes chantiers dans toutes les zones concernées en vue de répondre aussi vite que possible aux besoins. « Les études menées ont donné des hypothèses et aujourd’hui, on a donné des résultats satisfaisants. Maintenant on pense qu’on a atteint à 100% la production normale », a confié Koubra Hisseine Itno. D’après elle le débit actuel d’eau est 52 mètres cube par heure pour secourir les habitants. Elle appelle les usagers à une utilisation rationnelle de ces installations.

Le gouverneur de la province de l’Ennedi Est, Ngarboudjim Medeur Jacob pour sa part, se dit ravi que la STE puisse venir renforcer la capacité d’approvisionnement en eau potable. Il souhaite que la population se sert rationnellement de l’eau afin qu’il n’y ait pas de rupture.

La Société tchadienne des eaux annonce d’autres travaux d’extension et d’approvisionnement en eau potable dans les deux Logone d’ici le mois prochain.