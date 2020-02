Tchad : le Synecs appelle à une « journée de protestation » le 12 février

Par le biais d’un communiqué publié ce lundi 10 février, le Synecs condamne les bavures policières sur des étudiants. Le document fait suite à la répression de la manifestation des étudiants.

Le Synecs qualifie les actes des forces de l’ordre de barbares et datant d’une autre époque. Il rappelle aux autorités “le principe d’inviolabilité des locaux universitaires et demande l’ouverture d’une enquête pour que les auteurs et leurs complices soient traduits en justice.”

Outre, le Synecs (bureau national) demande également à toutes ses sections d’observer “une journée de protestation” sur l’ensemble du territoire national, le mercredi 12 février 2020. Le Synecs d’envisager d’autres actions si le gouvernement ne prend pas en compte leur demande.

BACTAR Frank I.