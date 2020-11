Tchad : Le RJDLT et l’ONAPE, main dans la main dans le cadre de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat

Le comité d’organisation de la 4ème édition de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat (SME) qui sera célébrée du 16 au 22 novembre 2020 a organisé une conférence cet après-midi pour exposer les différentes activités de la SME.

La 4ème édition de la SME, placée sous le thème : « L’entrepreneuriat, une solution idoine pour l’insertion socio-professionnelle et gage de l’innovation », sera co-organisée par le Réseau des Jeunes pour le Leadership et le Développement au Tchad (RJDLT) et l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE).

Selon le président du comité d’organisation, Abdel-rahmane Mahamat, la 4ème édition va certes s’inscrire dans la logique des éditions précédentes mais elle sera encore plus riche en activités.

La semaine s’articule autour de plusieurs activités qui sont, entre autres : Caravane de l’entrepreneuriat ; Formation entreprendre à zéro franc ; Talents des génies ; Parlement des ODD ; Forum startups et investissements ; Digit’Elle ; et la nuit des entrepreneurs.

Le président du comité d’organisation de noter que le bilan de la 3ème édition est positif car elle a permis aux jeunes entrepreneurs de percer dans l’écosystème entrepreneurial et même de participer aux compétitions internationales.

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), s’est associé à cet évènement à travers ses programmes auto-emploi, crédit agricole et appui aux diplômés sans emploi pour apporter sa contribution en tant qu’institution chargée de lutter contre le chômage.