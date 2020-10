Tchad : Le RJDLT a organisé la levée des couleurs au ministère de la Santé publique

Le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad (RJDLT), a mené une action de citoyenneté, dénommée « Levée de couleurs » au sein du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, ce matin du 5 octobre.

C’est pour soutenir les soldats de la santé en cette période de crise sanitaire, que le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad (RJDLT), a mené cette action civique portant levée des couleurs. L’initiative fait suite à un constat selon lequel, dans les institutions et établissements d’enseignement publics, la levée du tricolore n’est pas respectée. Le réseau a donc mis sur pieds le projet dénommé « Mon drapeau, ma fierté », a indiqué la coordinatrice du RJDLT, Germaine Fita. Selon elle, « l’hymne nationale n’est pas chantée dans les institutions et écoles publiques et privées ».

L’objectif du projet est de plaider auprès des autorités, surtout ceux de l’éducation, afin de réinsérer la matière de l’éducation civique dans les programmes scolaires et universitaires du pays.

Une initiative qui a été appréciée par le ministre de la santé, Abdoulaye Sabre Fadoul. Pour lui, cette rencontre n’est pas seulement symbolique, il réunit les Tchadiens des différents horizons. « Le patriotisme, le civisme, l’unité nationale se construisent autour de ces attributs symboles qui sont les couleurs, et qui font qu’on est une nation ou pas », a-t-il signifié. Pour encourager ces jeunes et donner un aspect particulier à la cérémonie, le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul, a demandé à sa délégation d’organiser la levée des couleurs tous les 5 du mois. Si le 5 est férié, la cérémonie se fera le jour suivant.