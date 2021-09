Tchad: “le relevé posté sur les réseaux sociaux est un brouillon et est, à ce titre, nul et de nul effet” ( jury du baccalauréat)

L’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), s’est exprimé sur le relevé de notes du bachelier qui circule sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration faite ce 13 septembre, il indique qu’il s’agit d’un brouillon.

Depuis quelques jours, un relevé de notes d’un bachelier circule sur la toile. Il fait mention d’une note de 20,5 en mathématiques. Une note qui a suscité de nombreux commentaires.



Ces réactions ont poussé le président du jury, Andjaffa Djaldi Simon, a faire une déclaration. Pour lui, lors de l’impression des relevés de notes, une coupure d’électricité est survenue et a entraîné un bug informatique. “Cette coupure a perturbé le système et 3 relevés de notes ont dû être affectés par ce désagrément“, a t-il indiqué.





Par la voix du président du jury, l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), a fait savoir que “le relevé posté sur les réseaux sociaux est un brouillon et est, à ce titre, nul et de nul effet“.