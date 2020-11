Tchad : le Recaf forme des jeunes en techniques de sensibilisation sur les violences basées sur le genre

SOCIETE : Le Réseau culturel et artistique pour la formation et la francophonie ( Recaf), organise ce 21 novembre, au musée national, à l’intention des jeunes, une formation en techniques de sensibilisation sur les violences basées sur le genre.

Plus de 70 jeunes ont pris part ce 21 novembre, à la formation organisée par le Réseau culturel et artistique pour la formation et la francophonie. Cette formation vise à outiller les participants en techniques de sensibilisation sur les violences basées sur le genre.

Pour Nguinambaye Ndoua Manassé, Directeur artistique du Recaf, cette formation vient non seulement renforcer la connaissance des participants, mais elle est également une opportunité pour les journalistes d’avoir une idée sur le thème choisi pour l’organisation du festival N’DjamVI 2020 et aussi aux artistes de pouvoir orienter leurs prestations vers ce thème de l’année qui est ”Non aux violences basées sur le genre”.

l’appréhension de cette thématique ne souffre d’aucune ambiguïté. « Ces violences sont commises contre un individu en raison de son sexe biologique, de son identité ou de son expression en termes de genre ou de la perfection de son adhésion aux attentes socialement définies », explique le formateur du jour Enock Nodjigoto. Il ajoute que ces violences ont plusieurs conséquences néfastes sur les victimes d’où la meilleure façon d’éradiquer ce fléau est “la sensibilisation de la population sur cette question”.

Pour les participants, toutes les couches sociales et les acteurs doivent se mettre dans cette lutte pour atteindre les objectifs poursuivis.