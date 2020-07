Tchad : le procureur de la République Ali Ndor n’est plus

NECROLOGIE – Le parquet d’instance de Mbaibokoum, a perdu son procureur de la République. Il s’agit de Ali Ndor. Son corps a été découvert dans sa chambre ce vendredi 24 juillet.

Ali Ndor, procureur de la République près le Parquet d’instance de Mbaïbokoum est mort. Son corps a été retrouvé sans vie, dans sa chambre, ce matin. Selon nos informations, ce dernier, aurait rendu l’âme suite à un arrêt cardiaque. Une information qui reste encore à confirmer. Nos sources détaillent que son corps ne présente aucune lésion.

L’état du corps du défunt a laissé penser aux témoins qu’il serait mort entre 4 et 6 heures et du matin. A préciser que la cause de sa mort reste à élucider.

Pour rappel, le feu Ali Ndor est nommé procureur de la République près le Parquet d’instance de Mbaïbokoum, le 27 mars 2020.