Tchad : le prix ‘’ Maréchal Awards” pour primer les jeunes innovateurs

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a lancé cet après-midi à N’Djaména, la première édition du prix ”Maréchal Awards”.



C’est une compétition destinée à récompenser les jeunes âgés de 15 à 35 ans des deux sexes, œuvrant dans les domaines du sport, de l’entrepreneuriat, engagement citoyen, innovation sociale, musique et danse. Un prix spécial féminin est aussi annoncé.



Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ndonga Christian, tous les acteurs du développement socio-économique et principalement les jeunes doivent exceller dans leurs domaines respectifs à travers la créativité, l’innovation, le dépassement de soi. « Nous constatons ces dernières années l’éclosion d’une génération qui fait preuve d’ingéniosité et de créativité dans les principaux secteurs de développement que sont l’entrepreneuriat, les sports, les technologies de l’information et de la communication, la culture, le cinéma. Il est donc urgent d’encourager cette lancée mais aussi mettre en place un cadre de détection des nouveaux talents et les accompagner à canaliser et exploiter au mieux les potentialités », dit-il.

Il conclut que le prix ”Maréchal Awards” se positionne comme une réponse efficace à la problématique de financement des jeunes porteurs de projets avec pour objectif de stimuler l’esprit d’entreprenariat et le goût de l’initiative chez les jeunes.

La plateforme de candidature à ce prix sera ouverte demain 23 février, sur le site web dudit ministère et sera clôturée le 25 mars.