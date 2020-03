Tchad : le président Déby dirige une réunion consacrée au Covid 19

SANTE – A la traditionnelle réunion consacrée à la santé présidée ce lundi par le chef de l’Etat, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno, la question de la prévention du Covid 19 était au menu.

Présents à cette rencontre de ce lundi 9 mars 2020 des représentants des institutions et organisations concernées et ambassadeurs de quelques pays et des membres du gouvernement.

Devenue une préoccupation de l’heure, l’épidémie de Covid 19 est une priorité sanitaire. La réunion sur la santé de ce lundi a consisté à étudier les mesures de prévention et le plan d’urgence pour toute éventualité. “Sachant que des pays limitrophes sont touchés, la vigilance doit être de mise”, conseille le président de la République.

Le ministre de la Santé publique de rassurer les participants que le Tchad se prépare dans la durée à d’éventuels cas de Covid. Equipes de prise de température et de dépistage déployées à l’aéroport de N’Djamena et aux postes frontaliers avec le Cameroun, unité de prise en charge pour des cas suspects, telles sont les mesures prises par le département de la Santé. Ce qui réjouit le représentant de l’OMS au Tchad, Jean-Bosco Ndihokubwayo qui recommande la bonne organisation, la bonne coordination, la maîtrise de la peur et la formation du personnel de la santé.

Pour mieux assurer le suivi de mesures prises, il est mis pied sur un comité d’éveil élargi qui sera piloté par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République.