Tchad : le pré-dialogue des politico-militaires finalement fixé au 13 mars 2022

Après un second report le 27 février dernier, la date du pré-dialogue avec les politico-militaires est fixée au 13 mars, toujours à Doha au Qatar.

Le 13 mars 2022 est la nouvelle date retenue pour le pré-dialogue avec les politico-militaires. L’annonce est faite ce jeudi par un communiqué de presse du Comité technique spécial (CTS).

Ce pré-dialogue était reporté sine die pour des raisons d’ordre organisationnel. Selon, le CTS, cette fois, tout est fin prêt. « Suite à de nombreux échanges, une concertation productive a permis aux autorités Qataris et aux autorités Tchadiennes de convenir des dispositions et de l’organisation logistique nécessaire au bon déroulement du pré-dialogue prévue à Doha. Des solutions ont été apportées aux problèmes logistiques et de coordination entre les autorités tchadiennes et le Qatar », écrit le CTS qui remercie les autorités qataries pour leur « compréhension et leurs efforts en vue d’assurer qu’aucun Tchadien souhaitant participer au pré-dialogue politico-militaire ne soit mis à l’écart ».