Tchad : le Pnud fait un don aux Forces de défense et de sécurité du Lac

Le mardi 5 mai 2020, le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) a fait un don en bons de carburant d’une valeur totale 14 630 000 FCFA à la Force Mixte Multinationale dans les locaux du Gouvernorat de Bol, province du Lac.

Cet appui s’inscrit dans le cadre du projet de la Fenêtre Nationale de la Facilité Régionale de Stabilisation, une initiative régionale mise en œuvre dans les provinces du Lac et du Hadjer Lamis. L’objectif est d’améliorer la mobilité des forces de défenses dans les zones en proie à l’extrémisme violent pour protéger les populations et leurs biens. Pour la province du Lac, il s’agit de la localité insulaire de Ngalamia.

A travers ces équipements, le Pnud exprime sa volonté d’appuyer activement le Gouvernement du Tchad dans sa stratégie de développement, notamment à travers le Plan National de Développement (2017-2021) dans lequel la sécurité est étroitement liée au développement. Des efforts sont consacrés dans la lutte pour l’éradication de l’extrémisme violent dans la région du Lac Tchad, parallèlement à la mobilisation nationale contre la pandémie du Covid-19.

La Facilité Régionale de Stabilisation

L’approche de la Facilité vise à réduire la violence et à instaurer les conditions de sécurité minimales, à rendre fonctionnelles les infrastructures essentielles et l’offre de services de base. Il est aussi question d’offrir aux populations des opportunités socioéconomiques pour leur permettre de retrouver leur autonomie et accroitre leur résilience aux crises.

Le Pnud considère la stabilisation comme une intervention complémentaire, exécutée simultanément à des réformes plus vastes. Ces interventions, entreprises en coopération avec d’autres partenaires au développement, les organisations de la société civile et le secteur privé sous la coordination du Gouvernement, sont essentielles au relèvement et au développement. Le but est de parvenir à une paix durable et à l’atteinte des Objectifs du Développement durable (ODD).

Le don à la Force Mixte Multinationale vient après un geste similaire au profit de la Garde Nationale Nomade du Tchad. En effet, le 21 avril 2020, la GNNT avait reçu du Pnud un appui logistique constitué de 8 motocross et de 6 300 000 FCFA en bons de carburant.