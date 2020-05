Tchad: le parlement valide la création d’un fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes

Suite à l’interpellation du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, ce lundi par les députés, la loi portant création d’un fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes a été adoptée à l’unanimité.

Les éputés ont adopté, ce jour 11 mai 2020, le projet de Loi portant création d’un fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes avec 154 Voix pour, 00 voix contre et 00 abstention.

Le projet de loi portant création d’un fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes met en place un mécanisme original d’octroi des prêts par les banques commerciales partenaires, selon une dépêche du ministère des Finances et du Budget. Cette loi implique la garantie de l’État d’une part, et un cofinancement avec l’État d’autre part, sur la base d’une convention signée entre l’État, représentée par le Ministre des Finances et du Budget et les banques.

Après analyse, les élus du peuple ont trouvé que ce projet de Loi est crédible en ce qu’il permet l’octroi des crédits aux jeunes entrepreneurs et une ouverture pour l’auto emploi durable pour les jeunes. Le ministre Tahir Hamid Nguilin a expliqué en de termes claires et précis le bien fondé de ce fonds.

Source : Ministère des Finances et du Budget