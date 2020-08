Tchad : le nouveau Représentant résident de la Banque mondiale prend fonction

M. Rasit Pertev, nouveau Représentant Résident de la Banque mondiale au Tchad, a pris fonction officiellement ce 19 août à N’Djamena.

Depuis le 1er juillet 2020, il coordonnait les activités du Bureau du Tchad à distance à cause de la fermeture des frontières, liée à la pandémie de Covid-19.

Dans le cadre de sa mission au Tchad, M. Rasit Pertev aura pour principales priorités de mettre en œuvre le cadre de partenariat avec le pays pour les exercices 2019-2023 ; de maintenir et de renforcer de bonnes relations de travail avec le gouvernement et les autres parties prenantes au Tchad et avec la communauté internationale ; de superviser les interventions de l’équipe du bureau du Tchad pour l’atteinte des résultats au bénéfice du gouvernement.

De nationalité Turque, M. Rasit Pertev était auparavant secrétaire du Fonds international de développement agricole (FIDA). Il a rejoint la Banque pour la première fois en 2003 et a travaillé comme économiste agricole principal basé en Turquie et en Ouganda et, plus récemment, comme Représentant résident pour les Comores. Il cumule plus de 25 ans d’expérience en développement, en commençant par le développement communautaire en Zambie.

Le nouveau représentant de la Bnaque mondiale au Tchad a été secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des producteurs agricoles, ministre de l’agriculture, des forêts et de l’énergie et négociateur en chef des pourparlers de paix des Nations Unies à Chypre.

Ancien réfugié, Raşit est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Cambridge et d’une maîtrise en économie du développement de l’Université de Londres.