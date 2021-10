Tchad : le ministre de la Santé suspend le Directeur général et d’autres cadres du ministère

Par l’arrêté No 0220 de ce mardi 12 octobre, le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul suspend cinq (5) de ses collaborateurs “jusqu’à nouvel ordre”. Il s’agit du Directeur général, Dr Ismaël Barh Bachar, du Directeur général technique de la Pharmacie, des médicaments et des laboratoires, Dr Alsadick Haroun Abdallah, du Directeur de la Pharmacie, Dr Haroun Badawi Mahamat, du Directeur de cabinet, Abakar Idriss et de l’attaché de presse, Kaldor Nadji.

Le ministre leur reproche un “manquement professionnel”. D’autres cadres du ministère sont désignés pour assurer l’intérim.