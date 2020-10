Tchad : le Ministre de la santé demande à toutes les structures sanitaires de produire de rapport circonstancié de chaque incident médical

Santé : Suite au constat fait par le ministre de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale, sur le non-respect de l’éthique et de la déontologie de la santé, une note circulaire leurs a été adressés ce 02 octobre 2020 demandant aux responsables des structures hospitalières publique et privé un rapport circonstancié de chaque incident médical qui adviendra dans leurs institutions.

«Il m’a été donné de constater que des personnels de santé sont auteurs d’erreurs médicales grave dans le cadre de la prise en charge des patients, et cela aussi bien dans les structures de soins publique que privé », écrit le ministre de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale. Il ajoute que souvent les informations sur les manquements professionnels dont sont victimes les patients parviennent au ministère en charge de la santé publique par des canneaux officieux et dans la plus grande indifférence des responsables des structures fautives.

De ce fait le ministre de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale demande aux structures de santé publique et privé de faire parvenir au ministère de la santé publique et de la solidarité nationale, un rapport circonstancié à l’endroit du Ministère de tutelle à chaque incident médical qui adviendrait dans leurs institutions.

Dans les instructions prescrite dans la note circulaire, il est demandé à toutes les structures sanitaires de respecter le consentement éclairé des patients dans les actes et soins prodigués, ainsi que le droit des patients à disposer des documents médicaux – légaux tels que des rapports et certificats médicaux notamment.

Le suivi sera assuré par l’inspection Générale du Ministre de la santé publique et la solidarité nationale.