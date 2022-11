Tchad : le ministre de la Jeunesse et des Sports visite trois stades à N’Djaména

Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneuriat, Patalet Geo, a visité, ce vendredi 25 novembre, trois stades de la ville de N’Djaména.

L’objectif de la visite est de voir l’état des différents stades de N’Djamena et aussi l’avancement des travaux pour certains. Il s’agit des stades omnisports Idriss Mahamat Ouya, en construction de Mandjaffa et celui de Diguel.

La première étape de la visite du ministre était le stade de Mandjaffa, situé à la sortie Est de N’Djaména. D’après le constat, le ministre souligne que les travaux avancent bien. « C’est un don de la République chinoise au gouvernement tchadien surtout à la jeunesse. Un stade qui a 16 hectares avec 30 milles places assises. En ce moment, les travaux sont à 30%. Après la Covid-19, les travaux ont repris en janvier 2022. Ce projet va être livré au gouvernement tchadien au plus tard en juin 2025 », dit-il.

Au niveau du stade de Diguel, le constat est amer. Patalet Geo, étant mécontent, lance les mots : “le stade est devenu un lieu de loisir pour les délinquants et des voyous.” La construction de ce stade a débuté en 2010 et 2 ans après, les travaux sont à l’arrêt pour manque de paiement des décomptes. “Après cette visite nous allons rendre compte au Chef de l’Etat. Et je suis sûr que le Président va prendra toute les dispositions nécessaire pour que les entreprises va payer afin que les travaux juste reprendre”.

Le stade omnisport Idriss Mahamat Ouya constitue la dernière étape de la visite du ministre. Selon le ministre, les travaux de réhabitation de ce stade est sous financement de l’Etat avec une enveloppe de 1.7 milliard à travers l’ONAJES. « Actuellement, l’ONAJES traverse une période très difficile. Les recettes sont logées au trésor public. Et il est difficile d’accéder. C’est pourquoi l’ONAJES n’a pas pu payer les entreprises d’où la cause de l’arrêt des travaux », explique le chef de département des Sports.