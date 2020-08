Tchad : le ministre de la Jeunesse et des Sports reçoit l’ambassadeur chinois

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a reçu ce jeudi 13 août l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jin Jin. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre les deux pays.

Le ministre en charge des Sports et le diplomate chinois ont fait le tour d’horizon des relations de coopération entre les deux pays. Ils ont aussi abordé le sujet relatif à la construction du stade de 30. 000 places à Mandjafa dans le 7e arrondissement de la ville de N’Djaména.

À ce sujet l’ambassadeur chinois a informé au ministre que ce joyau architectural est un don du gouvernement chinois au peuple tchadien. Li Jin Jin a promis au patron du département des sports que l’entreprise en charge de la construction de ce stade est à pied d’œuvre pour respecter le délai imparti. Pour le diplomate chinois, le Tchad et son pays ont noué des relations dans plusieurs domaines y compris le secteur du sport.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, s’est félicité de la coopération sino-tchadienne. Il a déclaré que ce stade va permettre aux Tchadiens de faire la promotion du sport. Le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian a promis pour sa part à son interlocuteur que la partie tchadienne mettra tout en œuvre pour la construction de ce stade.

Avant de prendre congé du ministre en charge des sports, l’ambassadeur chinois Li Jin Jin a réitéré l’engagement du gouvernement de son pays à soutenir le Tchad dans son émergence.

Cette rencontre entre le chef du département des sports et l’ambassadeur chinois a vu la présence du coordonnateur de l’ONAJES (Office national d’appui à la Jeunesse et aux sports), Kadre Saleh Kana, et du directeur général du ministère, Passalet Lazaki.