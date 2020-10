Tchad : le ministère de l’Environnement et de la pêche et le Fonds spécial en faveur de l’environnement modifient deux manuels

Le ministère de l’Environnement et de la pêche, et le Fonds spécial en faveur de l’environnement, ont procédé, à la modification de deux manuels à savoir le manuel des procédures administratives, financières et comptables et celui des procédures opérationnelles. C’est à travers un atelier lancé ce 19 octobre.

Le manuel des procédures administratives, financières et comptables, et le manuel des procédures opérationnelles ont été mis en place en 2013 par le Fonds spécial en faveur de l’environnement. lors des missions de suivis interne et externe, des insuffisances ont été relevées dans ces documents. Ces manquements concernent des aspects administratifs, comptables, budgétaires et organisationnels.



C’est ainsi que le ministère de l’Environnement et de la pêche et le Fonds spécial en faveur de l’environnement organisent cette rencontre pour apporter des ajustements. L’objectif principal est de valider ces manuels et de les mettre en conformité aux normes internationales. Spécifiquement, il s’agit d’examiner les deux documents sur le plan de la réforme et du fonds ; d’apporter amendements et commentaires nécessaires pour les enrichir et enfin valider les deux documents sous réserve de la prise en compte des amendements apportés.

Pour le directeur du Fonds spécial en faveur de l’environnement, Idriss Lol Mahamat Choua, la révision de ces manuels s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des systèmes de gestion afin de les rendre performant.

Selon le directeur du ministère de l’Environnement et de la pêche, Olivier Kimto Seïd, ” une attention particulière sera portée sur les procédures d’acquisitions des biens et services ainsi que sur les procédures financières”. En ce qui concerne le manuel des procédures opérationnelles, il indique que l’accent sera mis sur les procédures techniques et financières de gestion de cycle des projets. Cet atelier va durer 4 jours.