Tchad : le ministère de la Femme et ses partenaires boostent des projets féminins en offrant des chèques

Le ministère de la femme, en collaboration avec WenakLabs, a offert des chèques à 10 jeunes dames entrepreneuses allant de 1.250.000 à 3.000.000 francs CFA pour leur permettre de booster leurs différents projets.

C’est la Directrice générale du ministère de la femme, Dangar Allahisem Martine Yankal qui a procédé à la remise officielle des chèques aux 10 jeunes lauréates de meilleurs projets dans le cadre du programme “Zohour Almara” sur les plus de 300 postulantes.

En effet, Zouhour Almara est un programme d’accompagnement qui récompense les initiatives féminine à fort impact social dans les secteurs de développement de l’entrepreneuriat et de l’autonomisation de la femme, la communication sur les inégalités du genre, les violences et pratiques néfastes à l’endroit des femmes et des filles.

Pour la DG du ministère de la femme, la promotion de l’autonomisation féminine est une préoccupation exprimée par les plus hautes autorités (…). Le ministère de la femme a donc été chargé de dénicher les talents, de les accompagner dans leur volonté d’entreprendre, avec l’aide des partenaires et de l’ONG WenakLabs.

“L’apport des femmes dans le développement économique est salutaire, bien qu’elles soient minoritaires dans les instances de décisions”, pointe la DG Dangar Allahisem Martine Yankal avant de poursuivre : “en plus des secteurs inhérents à la prise des décisions, les femmes s’investissent dans les secteurs prioritaires avec pour objectif de s’autonomiser et de s’affirmer comme étant des maillons non négligeables pour la construction du tissu social”.

Selon la DG, le ministère de la femme, en partenariat avec WenakLabs et l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), veut à travers ce projet mettre en exergue le travail des femmes dans l’ensemble des secteurs d’activités clefs du développement.

Les différents projets qui ont des chèques pour les booster seront suivis par l’ONG WenakLabs.

D’aucunes lauréates, prises d’émotions, ont fondu en larmes de joie et remercient le ministère pour ce geste qu’elles ont attendu depuis fort longtemps.