Tchad : le marché noir de vente des téléphones “Wall Street”, est démoli

Depuis ce matin, le marché de vente des téléphones (neufs et de seconde main) appelé “Wall Street”, situé derrière le siège de l’opérateur de téléphonie Moov africa est en démolition.

Toutes les boutiques se trouvant là sont démolies par les agents de la Mairie centrale. Selon certains vendeurs, aucun délai ne leur a été accordé.

Mais du côté de la Mairie centrale de N’Djaména, on justifie cette démolition par des raisons sécuritaires et surtout par le fait que ce marché, qui était autorisé au début, s’est agrandi anarchiquement, obstruant la rue et happant pratiquement les entreprises et services situés à côté (Direction des Ressources Humaines du Ministère de l’Éducation et Moov africa notamment).

Notre source indique qu’un autre site leur a été octroyé au quartier Klemat et que plusieurs délais leur ont été accordés mais ils n’ont pas obtempéré. D’où ce déguerpissement.