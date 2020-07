Tchad : le marché à bétail de Diguel doté des toilettes publiques

Ce 27 juillet, le Centre pluridisciplinaire pour la recherche et l’action en matière de développement du Tchad (Cprad/T) a mis à la disposition du marché à bétail de Diguel, un compartiment de 4 toilettes.

« La question hygiène et assainissement, l’Etat tchadien et ses partenaires y investissent énormément de moyens. Mais le constat que l’on fait, là où on habite, là où on boit, c’est également là qu’on défèque. Cela relève d’un comportement d’un autre âge », a déclaré Rititingar Appolinaire, président Fondateur du Cprad/T.

Face au délégué du marché à bétail, au contrôleur de la mairie auprès du marché à bétail, et à d’autres invités venus participer à cette inauguration des toilettes, Rititingar Appolinaire a révélé des chiffres malheureux liés à l’hygiène et l’assainissement. « En 2015, le programme Eau et Assainissement de la Banque mondiale a relevé que l’économie tchadienne perdait 79 milliards de francs CFA chaque année à cause des mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement. L’étude a aussi précisé que 19.000 Tchadiens connaissaient une mort prématurée à causes de ces mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement », a-t-il souligné.

C’est pourquoi, a précisé le président-fondateur du Cprad/T, « après avoir muri l’idée, j’ai décidé de m’engager avec mon institution d’offrir ces structures construites sur les fonds propres de notre centre».

« Dieu merci ! Les toilettes, sont ce que nous demandons depuis longtemps. Aujourd’hui, nous les avons eues grâce au Cprad/T et c’est vraiment une bonne chose pour nous », s’est réjoui Choukou Chiteimi, délégué du marché à bétail. Il a remercié le Cprad/T pour ces toilettes et a exhorté les commerçants à en faire bon usage. « Je voudrais aussi dire aux commerçants qu’à partir d’aujourd’hui, il est interdit d’uriner ou de déféquer à l’air libre. Ensemble avec les services de la mairie, nous allons faire en sorte que les jeunes prennent l’habitude d’utiliser les toilettes », a assuré Choukou Chiteimi.