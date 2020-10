Tchad : Le lavage des mains à l’eau et au savon, un geste simple qui sauve

Société – Le monde célèbre ce 15 octobre, la journée mondiale du lavage des mains. Une occasion de sensibilisation contre la pandémie du covid-19, et bien d’autres maladies.

Placée sous le thème: « l’hygiène des mains pour tous», cette journée promeut les enjeux liés à l’hygiène et au lavage des mains au savon comme moyen efficace et abordable de prévenir la propagation des maladies. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le lavage des mains est vital.

Cette journée instaurée depuis 2008 par l’Assemblé générale des Nations unies, permet aujourd’hui de faire face au coronavirus, une pandémie qui ravage le monde. Le lavage des mains apparait ainsi comme l’un des moyens le plus efficace et le moins couteux de prévenir les maladies.

les pays en voie de développement sont touchés au premier plan par cette campagne, puisque, plus de 500 enfants de moins de cinq ans décèdent chaque année de suite des maladies diarrhéiques dues à l’utilisation d’eaux contaminées et au non respect des règles d’hygiène élémentaire.

L’UNICEF, très impliquée dans l’organisation de cet évènement, indique que les enfants sont particulièrement ciblés. Par un lavage des mains régulier au savon et à l’eau propre, le taux de morbidité infantile lié aux maladies diarrhéiques peut être réduit de moitié.