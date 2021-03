Tchad : le journal Le Sahel, désormais un quotidien

Le journal Le Sahel change de périodicité. Il passe d’un hebdomadaire à un quotidien. L’annonce a été faite lors d’un point de presse fait ce 10 mars, par son directeur de publication, Mahamat Ismail Youssouf.

”Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’informer l’opinion nationale et internationale et nos fidèles lecteurs, à travers ce point de presse que nous franchissons un nouveau cap, nous nous lançons dans une nouvelle aventure. Ainsi, à partir de ce 10 mars 2021, nous migrons de l’hebdomadaire vers une parution quotidienne”, informe Mahamat Ismail Youssouf, Directeur de publication du journal Le Sahel.

Pour Mahamat Ismail Youssouf, le journal a traversé plusieurs étapes et affronté de nombreux défis avant d’arriver à ce stade.”Dans un contexte économique difficile, et de par l’étroitesse de l’assiette publicitaire, on était passé par tous les états, mais la passion d’exercer ce noble métier, le sacerdoce de servir le pays, informer nos lecteurs, ont eu raison de la démotivation”. Il ajoute que le journal a eu à faire face à des privations et des intimidations, mais la détermination de remplir leur part de mission était plus forte que les découragements.

Rappelons que le journal Le Sahel a été créé en 2016. Il a été enregistré sous le récépissé n°015/PR/2016 du 28 juin 2016.