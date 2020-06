Tchad : le journal Abba Garde et son directeur de publication sanctionnés par la Hama

MEDIA- La Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (Hama) a interdit de parution le journal Abba Garde pour une période de 12 mois. Le directeur de publication de ce trimestriel, Moussaye Avenir De la Tchiré, est aussi interdit d’exercer le métier de journaliste pour la même période.

Le journal Abba Garde est sanctionné pour “manquements graves à l’éthique et à la déontologie professionnelle du journaliste, diffamation et publication des fausses informations”, selon la Hama. La décision de cette interdiction de parution de 12 mois a été rendue publique ce lundi 8 juin 2020.

En effet, le journal Abba Garde est reproché par la Hama d’avoir violé les dispositions des articles 2 et 4 du Code d’éthique et de la déontologie du journaliste tchadien. L’organe régulateur des médias au Tcad justifie sa décision par des violations régulières et répétitives des règles d’éthique et de déontologie.

Cette décision qui porte la signature du président de la Hama, Dieudonné Djonabaye interdit aussi au directeur de publication du journal Abba Garde, Moussaye Avenir De la Tchiré, d’exercer la profession du journaliste pour une période de douze mois.