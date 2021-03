Tchad : le journal Abba Garde autorisé par la HAMA à reparaître

La sanction contre le journal Abba Garde et son Directeur de publication, Moussaye Avenir De La Tchiré, est levée ce 10 mars, par la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA).



L’autorité en charge de la régulation des médias a suspendu le 8 juin 2020 le journal Abba Garde et son directeur de publication pour une durée d’une année. Motifs : violations régulières et répétitives des règles d’éthique et de déontologie.

Après un recours gracieux auprès de la HAMA , le président de la Haute autorité des media et de l’audiovisuel, Dieudonné Djonabaye, entouré des membres du Collège et les chefs des départements, a décidé de lever la sanction contre le journal Abba Garde et son Directeur de publication, Moussaye Avenir De La Tchiré.



« Après concertation, les membres du Collège ont donné mandat au président de la HAMA de lever la sanction contre le journal et son Directeur de publication. Abba Garde peut paraître à nouveau et M. Moussaye exercer son métier de journaliste en toute liberté », peut-on lire sur la page Facebook du Ministère de la Communication.