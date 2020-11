Tchad: Le groupe media 2TNRTV, officiellement lancé

MEDIA : le groupe media 2TNRTV (Tchad 24, Tchelou TV, et Radio N’Djamena 24 FM 91.9 1 MHZ), a officiellement fait son entrée dans l’espace médiatique tchadien. La cérémonie s’est déroulée ce 21 novembre dans un hôtel de la place.

2TNRTV est un groupe de media composé des chaines de télévisions Tchad 24, Tchelou TV et la radio N’Djamena 24 FM. Sa création découle d’un projet qui se veut novateur. « Notre venue sur le bord médiatique tchadien n’est pas pour accompagner les autres mais nous venons pour être acteur dans ce rendez-vous du siècle présent. Nous voulons ouvrir une nouvelle page pour révolutionner le domaine médiatique à travers la digitalisation », affirme Ousman Abdel Moumine Béchir, PDG du groupe. Il ajoute que le Tchad ne doit plus se contenter des médias traditionnels mais plutôt chercher à révolutionner le coté numérique pour que l’information soit une denrée en valeur affluente et que le rayon de la communication soit étendu.

Moustapha Abakar Maloumi, représentant du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, félicite pour sa part l’initiative du groupe 2TNRTV et promet d’être à ses côtés pour d’éventuels besoins afin de remplir sa mission dans des bonnes conditions.

Le représentant du ministre de la Communication recommande au groupe 2TNRTV de respecter son cahier des charges, de se doter d’une équipe des journalistes hautement qualifiés et conscients de leurs lourdes responsabilités afin de “relever le défi dans un environnement médiatique de plus en plus concurrentiel”.