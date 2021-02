Tchad : le gouvernement appuie six centres d’accueil des enfants démunis

Le gouvernement, à travers le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a assisté ce 20 février, en matériel et moyens financiers, six structures de prise en charge d’enfants orphelins et démunis.



250 matelas, 250 couvertures, 250 moustiquaires et une enveloppe de cinq millions ont été offerts à six structures d’accueil des enfants orphelins et démunis à N’Djaména. Ces centres sont la Fondation Dieu Bénit, Shalom, Dakouna Espoir, Association pour la protection et la solution aux orphelins abandonnés (APSOA), la Fondation d’amour pour la formation des enfants en détresse (FAFED) et le centre Kladoum.

La ministre de la Femme remettant un échantillon du don à une responsable d’un centre d’accueil

Le gouvernement seul ne pourra pas offrir la protection à tous les enfants, a déclaré la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longoh. Elle poursuit que “dans ces centres, il y a souvent un problème d’équipements pour leur permettre de bien mener leur mission. C’est dans ce sens que le gouvernement décide d’accompagner techniquement, matériellement et financièrement les structures en charge des enfants en situation de détresse”.





Le directeur général technique de la protection de la petite enfance, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, a de son côté relevé que le Tchad fait face à des crises récurrentes et complexes provoquées par des catastrophes naturelles et des conflits armés et intercommunautaires dont les premières victimes sont les femmes et les enfants. “Découlant de cette crise, l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les déplacements de la population et les urgences sanitaires entraînent 7,5millions dans une vulnérabilité aiguë... ” Tout enfant a droit à une protection et une aide spéciale, a conclu le directeur général technique de la protection de la petite enfance.





Tout en appréciant cette assistance, les responsables de ces centres demandent au ministère de la péréniser. “Que ce geste ne soit pas le premier ni le dernier mais qu’il soit continuel afin d’offrir un environnement protecteur pour les futurs cadres dont nous avons la charge“, ont-ils exhorté.