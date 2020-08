Tchad : le gouvernement à la rescousse des personnes souffrant d’un handicap

Depuis le 21 août, le sous-comité assistance aux personnes vulnérables multiplie les distributions de vivres mis à la disposition par l’Office nationale de sécurité alimentaire. Samedi, 29 août, 4 centres sociaux, les personnes souffrant d’un handicap physique et visuel et les femmes vulnérables de la Maison de la Femme ont reçu l’équipe de distribution des kits alimentaires.

Plus de 1200 kits distribués dans centres sociaux 2, 6, 8 et 9, dans le centre des personnes handicapées et à la Maison de la Femme. Ces kits sont composés du sorgho, du sucre, d’huile, de haricots, et autres denrées de première nécessité. La Maison de la Femme a reçu 200 kits de vivres et les groupements des déficients visuels, 300 kits.

Pour Fatimé Ahmat Seid, responsable adjointe du centre social numéro 8 de Diguel Est dans le 8e arrondissement, « ces vivres viennent au point nommé en cette période d’inondations et de la pandémie de Covid-19. C’est vraiment un soulagement pour nous donc ça va beaucoup servir aux personnes démunies, ne ce reste qu’un temps pour subvenir à leur besoin. Même si c’est pour deux ou 3 jours on voit que c’est vraiment bien ». Elle remercie par ailleurs et promet que ces vivres seront consacrés à l’alimentation des enfants de la rue que le centre social N°8 héberge depuis quelques temps.

Malloum Kollo Goni membre de la cellule logistique pour l’assistance aux personnes démunies et directeur de l’autonomisation de la femme au ministère de la femme estime que la distribution dans les centres va à bon élan.