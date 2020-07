Tchad : le Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes de 30 milliards FCFA est opérationnel

JEUNESSE – Le ministère des Finances et du Budget a procédé, ce samedi 11 juin, au lancement officiel du “Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes” et à la signature de convention de partenariat avec les banques locales.

Le chef de l’Etat lors de son adresse à la nation, le 14 avril, avait annoncé un fonds d’un montant de 30 milliards pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes. Ce samedi, marque à cet effet, le lancement officiel de ce fonds. « Nous sommes réunis ce jour-ci pour célébrer notre jeunesse, matérialiser et opérationnaliser une des plus importantes promesses du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, à l’endroit de notre jeunesse et de la nation toute entière » se réjouit le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.

Signature de convention de partenariat avec les banques

Le gouvernement et les banques de la place se sont accordés quant aux mécanismes d’octroi de prêt aux jeunes entrepreneurs tchadiens. « Les jeunes porteurs des projets pourront dorénavant bénéficier de plus de flexibilité et de l’accès aux financements de la part de nos banques », souligne Bichara Brahim Kossi, président de l’Association des Professionnels des Etablissements de Crédit (APEC) du Tchad.

Selon le ministre des Finances et du Budget, pour être éligible, les projets des jeunes doivent se conformer aux dispositions de la loi portant création du Fonds de l’entrepreneuriat des jeunes. Les projets seront financés à 100% par les banques avec une garantie de l’Etat autour de 70%. « En ce qui concerne les ressources du fonds, celles-ci proviendront essentiellement des subventions de l’Etat, de l’affectation d’une partie des ressources des organismes, agences et autres fonds en faveur des jeunes tels que l’ONAPE, ONAJES etc. » explique le ministre.

Pour promouvoir la solidarité entre les genres et les territoires dans l’optique de décentraliser les activités économiques, une fraction de prêt sera octroyée aux jeunes des provinces et 30% de prêts seront accordés aux jeunes femmes et jeunes filles.