Tchad : le dépouillement des copies du baccalauréat session d’août a débuté

A peine la correction achevée, la commission secrétariat du jury du baccalauréat 2020 procède au dépouillement des copies de la session d’août.

Alors que la correction devrait prendre fin aujourd’hui dans les trois centres ( lycée Ibnou Cina, Collège Évangélique et Complexe Al Maarif), le secrétariat du baccalauréat a commencé son travail. Il s’agit du dépouillement des copies.

Selon le président du jury, Bianzeubé Tikri, cette étape a débuté il y’a de cela deux jours. “Au fur et à mesure qu’une grande partie des copies est corrigée, elle est envoyée à l’ONECS pour le dépouillement“, informe-t-il. Cette phase devrait prendre fin d’ici jour, indique le président du jury.

“Jusqu’à là, nous n’avons pas eu des cas difficiles”, se réjouit Bianzeubé Tikri à propos de la correction et du dépouillement des copies. Après le dépouillement viendra le désanonymement et le classement des copies par ordre et centre.

Il faut rappeler que la correction des copies du baccalauréat session d’août 2020, a commencé depuis le 25 août.