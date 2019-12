Tchad : le Cost évalue son bureau exécutif

SPORT – Le Cost tient son assemblée générale ordinaire annuelle ce 28 décembre 2019 à N’Djamena. Nombre d’activités vont agrémenter son déroulement.

Pour le président du Cost (Comité olympique et sportif tchadien), la présence massive des participants témoigne de leurs implication et détermination pour le développement et la promotion du sport tchadien, moteur de l’épanouissement de la jeunesse. Il espère que ces assisses soient un cadre d’échanges, de dialogue et d’entente pour permettre au mouvement sportif tchadien de grandir et d’amorcer avec assurance la professionnalisation du Cost.

Elu en octobre 2017, le président du Cost pense qu’il est “logique de faire le point sur les réalisations et les améliorations à venir“. Ces assisses présentent les rapports d’activités du secrétariat, de la trésorerie et les dossiers de confirmation des membres provisoires du bureau exécutif 2018-2019.

A RELIRE : guéguerre fratricide au COST

En deux ans donc, le bureau exécutif a su exploiter les différents mondiaux et continentaux. De 2018 à 2019, les réalisations aux plans national et international sont entre autres: stages techniques, séminaires, formations, bourses olympiques, initiations au management sportif, coopérations internationales, organisations des tournois, etc. Sans oublier les participations aux Jeux africains de la jeunesse, Jeux olympiques de la jeunesse où les athlètes tchadiens sont rentrés parés de plusieurs médailles. Présentant succinctement ainsi son rapport, il promet encore plus de concrétisations à venir.

Le directeur du ministère des Sports lançant la cérémonie estime que le Cost se portera mieux et sera renforcé à la fin des échanges. Il rappelle en définitive que le Cost est créé en avril 1984 à N’Djamena. Il a deux missions principales: véhiculer les principes fondamentaux à l’olympisme à travers les formations des pratiquants, encadreurs, techniciens et dirigeants sportifs. Et enfin, organiser, soutenir et dynamiser toutes les fédérations et associations sportives nationales dans le respect de la charte olympique.

BACTAR Frank I.