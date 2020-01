Tchad : le correspondant de Dja Fm à Mongo condamné à 6 mois de prison ferme

MEDIA – Poursuivi pour diffamation et outrage à magistrat, le correspondant de la radio Dja Fm à Mongo, Ali Hamata Achené est condamné ce mardi 7 janvier 2020 à six mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA.

Le verdict est tombé ce mardi 7 janvier 2020. Le tribunal de Mongo dans la province du Guéra a condamné Ali Hamata Achené, correspondant de la radio Dja Fm pour diffamation, outrage à magistrat et consommation de stupéfiants. L’accusé purgera une peine de six mois d’emprisonnement ferme et payera une amende de 100 000 francs CFA.

Pour la direction de la radio Dja Fm qui a pour siège N’Djamen, ce procès est une cabale ourdie contre son correspondant dans le Guéra. Car, soutient la direction dans son communiqué, “son correspondant est devenu gênant en dénonçant tout ce qui ne va pas dans le Guéra.”

La direction de la radio Dja Fm exige la libération sans condition de son correspondant et tient pour responsables les autorités judiciaires du Guéra pour tout ce qui adviendra à Ali Hamata Achené qui, déjà affaibli et mordu par un reptile.

Ali Hamata Achené a été arrêté le 27 décembre 2019 alors qu’il réalisait un reportage sur la lenteur judiciaire dans la province du Guéra. Il est accusé de diffamation et outrage à magistrat pour un post sur une page Facebook.