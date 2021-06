Tchad : le concours d’entrée à l’ENA pour l’année 2021-2022 est lancé

Le président du Conseil militaire de transition annonce l’ouverture de deux concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA). C’est à travers l’arrêté No 009 publié ce 16 juin 2021.

Le concours d’entrée à l’ENA, s’inscrit au titre de l’année académique 2021-2022. Il est subdivisé en concours du premier cycle et du second cycle.

Pour le concours interne d’entrée au second cycle, il concerne les fonctionnaires âgés de 45 ans et ayant accompli au minimum 5 ans dans ces différentes catégories : « cadres classés au minimum à la catégorie B, 2ème classe ou à la catégorie A, 1ère classe ». Par contre, le concours externe d’entrée au second cycle est ouvert aux candidats de deux sexes, titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent. Ceux-ci doivent être âgé de 35 ans au plus.

En ce qui concerne le concours interne d’entrée au premier cycle, c’est pour les fonctionnaires âgés de 40 ans et qui appartiennent « à la catégorie B ». Pour le concours externe d’entrée au premier cycle, il faut être titulaire du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou de l’enseignement technique depuis trois ans au plus à la date du concours et être âgé de 18 ans au moins et 32 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Toutefois, les candidats au baccalauréat de cette année peuvent candidater sous réserve de l’obtention du bac.

Le délai de dépôt des dossiers va du 15 juin au 30 juillet 2021. Les candidats doivent préciser dans leurs demandes l’un des huit (8) départements choisis. Les centres de concours sont : Abéché, Bol, Bongor, Faya, Mao, Mongo, Moundou, N’Djamena, Pala et Sarh.