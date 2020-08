Tchad : le comité de gestion de crise sanitaire exhorte les tchadiens à ne pas voyager vers l’Europe

Santé – Le comité de gestion de crise sanitaire a constaté avec regret un relâchement dans le respect des mesures barrières pour riposter contre la Covid-19. Dans un communiqué de presse publié ce 26 août, il exige le respect scrupuleux des mesures barrières.

Dans un communiqué de presse de ce mercredi, 26 août, le comité de gestion de crise affirme avoir constaté un manquement dans le respect des gestes barrières contre la pandémie à coronavirus.

Compte tenu de la prévalence élevée de la pandémie dans certaines régions du monde, le comité exhorte les tchadiens à éviter de voyager « surtout vers l’Europe, sauf en cas de nécessité absolue ».

Pour la prochaine rentrée académique et scolaire, des dispositifs le comité de gestion à travers le ministère de l’Enseignement supérieur et celui de l’Education nationale, signalent que des dispositions sont prises pour garantir la reprise. A cet effet, « le comité exige le port de masque par tous les élèves et étudiants âgées de 12ans et plus, ainsi que la mise en place des dispositifs de lavage de mains devant tous ces établissements. »

Le comité instruit tous les ministères à prendre des dispositions en liaisons avec les leaders des congrégations religieuses, les détenteurs des agences de voyages et autres entités pour faire observer les mesures barrières dans tout le Tchad.

Ces instructions découlent du constat fait dans les transports interurbains, les bars, les lieux de cultes et les attroupements dans les places mortuaires.

Pour y remédier, le comité décide que le contrôle du respect des mesures de ripostes sera assuré par les autres corps de forces de sécurité sans la participation de l’armée.