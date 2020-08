Tchad : le centre CAMC-N signe un accord de partenariat avec le centre d’animation du droit

Le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de N’Djamena (CAMC-N) signe un accord de partenariat avec le centre d’animation du droit (CADOT), ce 5 août. C’est dans le cadre des préparatifs de la 12e édition du concours international génies en herbe organisé par l’OHADA.

Cet accord arrive en prélude à l’organisation de la 12e édition du concours international des génies en herbe OHADA dont la phase finale est prévue à N’Djamena. Le concours génies en herbes OHADA est un évènement juridique en Afrique. Il fait la promotion des milieux universitaires et réunit plus dix étudiants.

La convention s’inscrit dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation du droit OHADA au Tchad. De manière spécifique, elle permet d’améliorer l’accompagnement des opérateurs économiques, professionnels du droit et des étudiants en articulant le travail des centres autour de l’organisation de cette 12e édition du concours et l’organisation des colloques ateliers et journées scientifiques sur les axes uniformes OHADA et toutes matières relevant du droit des affaires. ll faut ajouter la collaboration en vue de l’insertion professionnelle des jeunes et la facilitation des partenariats avec d’autres acteurs œuvrant dans le domaine.

Selon le coordinateur du CADOT, Ndoloum Casimir, à travers ce partenariat, « nous voudrions offrir un cadre de réalisation des actions portées par les acteurs judiciaires et les opérateurs économiques ».

Pour le directeur général du CAMC-N, Tcholna Mbainaimou, il est aussi et surtout une exigence des opérateurs économiques et investisseurs étrangers qui revendiquent l’amélioration de l’environnement juridique des entreprises au Tchad afin de sécuriser leurs investissements. Car il s’agit de « hisser le Tchad au rang des pays qui offrent une bonne sécurité juridique et judiciaire aux acteurs du monde des affaires »,a-t-il indiqué.