Tchad : le Cecoqda certifié 1er laboratoire des denrées alimentaires en Afrique centrale

SANTE – Le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (Cecoqda) peut désormais certifier les denrées alimentaires sur le plan national, sous régional et international. L’institution a obtenu son certificat d’accréditation de son laboratoire de microbiologie du Conseil d’administration d’accréditation tunisien le 16 décembre 2019. Le certificat vient d’être présenté ce mardi 21 janvier 2020.

Le laboratoire de microbiologie de Cecoqda est attesté conforme à la norme ISO 17025. Cette certification fait de cette institution de contrôle des denrées alimentaires du Tchad, l’un des centres de référence en Afrique centrale.

Le président du Conseil d’administration de Cecoqda Gayang Souaré, par ailleurs ministre de l’Elevage et des Productions Animales, précise que : «cette accréditation atteste que le Cecoqda en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité des denrées alimentaires est convenablement organisé pour remplir ses tâches et qu’il est techniquement compétent dans les domaines considérés et digne de confiance.

Le patron de l’Elevage et des Productions Animales, estime que le centre a fait un bond qualitatif et appréciable et a atteint un niveau de performance louable dans son évolution.

Pour Gayang Souaré, la sécurité sanitaire des aliments constitue un défi majeur pour les pouvoirs publics, les fournisseurs de denrées alimentaires et les consommateurs. Mais constate-t-il, malgré les efforts menés, le chemin qui conduira à la sécurité sanitaire des produits reste encore long.

Le directeur général du Cecoqda, Pr Guelmbaye Ndoutamia Anaclet, souligne que cette certification vient renforcer le travail de contrôle alimentaire que fait son institution depuis son inauguration pour une alimentation saine de la population tchadienne. Pour lui, le contrôle des denrées alimentaires est une activité officielle obligatoire de la réglementation visant à assurer la sécurité sanitaire, l’intégrité de tous les aliments, au cours du processus de production, de transformation, de stockage et de distribution.