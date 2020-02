Tchad : le 4e arrondissement a un centre de santé de plus

SANTE – Le médecin chef district de N’Djamena centre a inauguré ce samedi 8 février 2020 un centre de santé dans le 4e arrondissement de N’Djamena. L’ouvrage est de l’APROVED.

Dénommé Dar Alchifa, le centre de santé construit par l’ONG APROVED est inauguré ce samedi dans le 4e arrondissement de la ville de N’Djamena. D’un compartiment de six salles, le centre Dar Alchifa comprend une salle de consultation, une salle de consultation prénatale et de vaccination, une salle d’observation, un laboratoire, une pharmacie et un bureau. Selon le coordonnateur exécutif de l’ONG APROVED, la création de ce centre s’inscrit dans la droite ligne de leur politique. “L’ONG APROVED oriente ses actions de plus en plus vers le renforcement du tissu associatif. C’est dans cette optique que nous avons bien voulu ce centre de santé afin de permettre une meilleure prise en charge des problèmes de la population“, a fait savoir Dr Ismael Abdelkanim.

En inaugurant le centre de santé Dar Alchifa, le médecin chef district de N’Djamena centre Baroua Haroun Seid s’est réjoui du fait que cette nouvelle structure vient agrandir la famille des centres de santé du 4e arrondissement. Il est pour lui rappeler aux tenants de cette structure sanitaire les missions premières qui lui sont attribuées : “ce centre va assurer les activités de soins curatifs, préventifs et promotionnels, la surveillance épidémiologique, l’information, la sensibilisation et l’éducation de la population.” En visitant les salles, Dr Baroua a conseillé aux responsables du centre Dar Alchifa de ne pas hospitaliser les patients dans leurs centres mais de les orienter dans d’autres structures plus appropriées.

Il revient donc à la population du 4e arrondissement de profiter de cette nouvelle sanitaire en la fréquentant afin de lui donner vie, a appelé le coordonnateur de l’ONG APROVED. Le centre a eu l’agrément des autorités du ministère de la Santé publique sous le N°518/PR/MSP/DG/DSSPR/2019.

APROVED est une ONG nationale qui milite pour le développement durable et la cohésion sociale. Elle a vu le jour en 2016.