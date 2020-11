Tchad : L’AUSPEE sensibilise sur les dangers des branchements électriques anarchiques dans les 10 arrondissements de la capitale

« Les incendies d’origine électrique sont souvent causés par le non-respect des normes d’installation électrique ». C’est partant de ce constat que l’Association des usagers du service public d’eau et d’électricité(AUSPEE) lance une campagne de sensibilisation du 17 au 19 novembre dans les dix arrondissements de N’Djamena.

Après des activités de sensibilisation dans plusieurs marchés de la capitale, notamment les marchés central, à mil, de Dembé en août dernier, l’Association des usagers du service public d’eau et d’électricité (AUSPEE) descend dans les communes et les maisons pour plus de communication liée aux incendies dans les maisons et marchés.

« Evitons les incendies domestiques d’origine électrique en respectant les normes et en abandonnant la fraude électrique pour la survie de la société électrique (SNE) ». C’est sous ce thème que l’AUSPEE a lancé cette campagne de sensibilisation. L’objectif de cette campagne est de voir la capitale saine et sans incendie dans les jours à venir. Tout en invitant la population à abandonner les branchements électriques anarchiques et la fraude électrique, le président de l’AUSPEE, Djidda Djimy Amine explique que « Les incendies d’origine électrique sont souvent causés par le non-respect des normes d’installation électrique. Nous voulons faire comprendre à tout le monde que les branchements anarchiques de l’électricité mettent parfois en danger des vies humains et des biens ». Il exhorte donc la population à prendre conscience de ce phénomène.

La caravane va faire le tour des dix arrondissements de la capitale. En plus de la population, les maires des communes ainsi que les chefs des quartiers et de carrés sont ciblés par cette campagne. Les maires des 6e, 7e et 8e arrondissements encouragent d’ailleurs l’effort fourni par cette jeune association qui est l’AUSPEE.