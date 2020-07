Tchad : l’atelier de validation du plan stratégique de développement numérique et des postes 2020-2030 est lancé

L’atelier national de validation du Plan stratégique de développement du numérique et des postes 2020-2030 est ouvert ce mercredi 15 juillet à l’Hôtel Radisson Blu de N’Djaména.

Le Plan stratégique de développement numérique et des postes 2020-2030 est la résultante du Forum Tchad Numérique. L’atelier de ce jour, regroupant divers officiels, technocrates et opérateurs des secteurs des postes et du numérique au Tchad, permet de valider la stratégie décennale.

Cet exercice vise à doter le Tchad d’un document de référence devant consacrer au secteur des postes et des communications électroniques son rôle escompté.

« Dans l’optique de la compétitivité, le Tchad se doit d’anticiper un avenir fondé sur l’accès facile et la généralisation des services de communications électroniques afin d’attirer plus conséquemment les investissements privés étrangers » espère le ministre des Postes et des NTIC, Dr Idriss Saleh Bachar.

Les officiels au lancement de l’atelier

Au cours de l’atelier, plusieurs thèmes et problématiques feront l’objet des discussions tels que : le soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation ; la réforme du cadre juridique et institutionnelle du secteur ; la monnaie électrique ; la confiance numérique ; le financement et l’accompagnement des startups…

Après son adoption, le plan stratégique devra franchir encore d’autres étapes qui sont la mobilisation des ressources et la mise en œuvre.