Tchad : l’ATAFED distribue des vivres aux veuves et personnes démunies

L’Association Tchadienne d’Appui à la Femme et à l’Enfant pour le Développement (ATAFED), en appui avec l’Agence Turque de Coopération et Coordination (Tika), a distribué aux femmes veuves et des personnes démunies des vivres à l’occasion du mois de ramadan, ce 12 avril au quartier “Boulama Tom” dans le 8ème arrondissement de N’Djamena.

Plusieurs kits composés d’huile, de macaroni, du sucre, de la farine, du riz et du sel, ont été distribués aux femmes veuves et aux personnes démunies, pour mieux commencer le mois béni de ramadan.

Le président de l’ATAFED, Seïd Abakar, a relevé que leur objectif est d’assister plus de 1000 femmes veuves, orphelins, et personnes démunies. “Aujourd’hui, un premier pas a été fait, nous avons 100 personnes qui ont reçu ce don. Ensuite nous allons distribuer 400 habits aux orphelins pour la fête”, a-t-il précisé.