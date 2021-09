Tchad : l’Association d’action pour l’assainissement et la pratique de sport s’engage à rendre propre le 6ème arrondissement de N’Djama

HYGIENE – L’Association d’Action pour l’Assainissement et la Pratique de Sport (AAAPS) a tenu une rencontre d’échange avec les autorités communales sur l’hygiène et l’assainissement du 6ème arrondissement ce samedi 04 septembre au Centre Culturel Loyola de la ville de N’Djamena.

C’est aux environs de 9heures que cette rencontre s’est tenue entre les membres de l’Association d’Action pour l’Assainissement et la Pratique de Sport (AAAPS), les autorités locales et des habitants dudit arrondissement. Cette rencontre est axée sur la question de l’hygiène et assainissement ainsi que les perspectives. Le panel est constitué des représentants de l’association et de la maire de ladite commune.

Présentant le rapport des travaux réalisés pendant les deux ans d’existence de l’association, le Secrétaire Général Djekoundamkené Olivier a énuméré les activités réalisées, notamment “plusieurs activités d’hygiène et assainissement ont été menées durant ces 2 années dans les 6 carrés du quartier Moursal et celui de Paris-Congo“. Ensuite il a relaté quelques difficultés : problème financier, manque de local, matériels propres à l’association.

Selon le président de l’association, Bendima Nestor Éric, ” ce qui est association aujourd’hui était parti d’un constat fait par quelques jeunes. Les écoles de la commune du 6e arrondissement se trouvent chaque année dans l’eau. Ces inondations sont un danger sanitaire pour nos enfants qui viennent s’amuser dans ces lieux. Les deux soucis nous ont conduits à mobiliser d’autres jeunes de l’arrondissement en vue d’une action. Une action que nous avions baptisée: “sauvons nos écoles“. Bendima Nestor Eric D’ajouter que ” Notre commune a besoin des associations comme la nôtre pour mobiliser la population, en particulier des jeunes afin de mener des actions en faveur d’assainissement. Ne dit-on pas qu’un esprit sain ne peut vivre que dans un corps sain”.

Pour sa part, le 1er adjoint au maire de la commune du 6eme arrondissement Abakar Khamis, salue l’effort fourni par cette association. “Vous avez fait un travail remarquable en cette saison pluvieuse en curant tous les caniveaux qui sont dans notre secteur. Cela nécessite une vigilance et de suivi sinon ces ouvrages vont encore être remplis de nouveau par des ordures“.

Abakar Khamis exhorte que l’association à ne pas se limiter aux activités d’assainissement, mais d’aborder aussi les sujets d’ordre sanitaire, notamment la sensibilisation sur les maladies liées à la saleté. Il rassure que la mairie du 6ème arrondissement est disposée d’accompagner l’association dans ses activités.

Noukamna Dayam & Denerabé Marie-Lord, stagiaires